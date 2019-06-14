Киевский политолог приветствовал действия ФСБ против террористов в Крыму

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия поступает правильно, борясь с террористическими, в том числе меджлисовскими группировками на Крымском полуострове.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в разрез с украинской официальной пропагандой заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, давайте честно. Там же есть свои крымские татары и очень много. Там надо учитывать, что есть же ещё экстремизм разного рода. Могут вести борьбу. Знаете, что в Крыму три государственных языка? Украинский, русский и крымскотатарский. Мы, кстати, не смогли это сделать, надо было делать в своё время для того, чтобы, всё-таки, Крым был наш. Ну, он и есть наш, но де-факто был наш.

Поэтому давайте так, тут есть пропагандистские клише и могут, кстати, я согласен, для того чтобы был порядок, вычищать смутьянов, диссидентов крымскотатарских. Но иногда это «Хизб ут Тахрир», там тоже рядом Турция, рядом Ближний Восток, такие вещи есть», – отметил Карасёв.