Киевский политолог признал «бесконечность Путина» и «конечность Украины»

23.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Президент РФ Владимир Путин, у которого, в отличие от его оппонентов, есть куча времени, будет делать всё, чтобы отсрочивать встречу с украинской стороной до тех пор, пока украинский президент Владимир Зеленский не пойдёт на какие-то конкретные уступки.

Об этом в эфире телеканала «UA: Перший» заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий, ранее сотрудничавший с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый сложный санкционный период они пережили, общество не взорвалось, более или менее они контролируют, поэтому у Зеленского пять, максимум десять лет, а Путин – бесконечность, пока физически жив, потому он переживёт и Зеленского. Он пережил несколько президентов США, французских президентов, украинских, всё нормально…

Путин сделает всё, чтобы просто не встречаться до тех пор, пока Зеленский не пойдёт на какие-то конкретные уступки, а Зеленский на них не пойдёт, потому что не даст общество. Ситуация патовая», – признал Голобуцкий.

«Проблема в другом. Проблема в том, что команда Зеленского думает, что они могут отойти назад. Как у нас было при Порошенко – они вошли в новую игру, чувствуют, что они её не то что не выигрывают, а проигрывают, они хотят отойти назад и сказать, что мы пробовали, но Россия не хочет. Проблема в том, что уже этого не выйдет», – подчеркнул украинский эксперт

«Идея Зеленского по поводу «стены», наверное, самая рациональная, просто не надо было это делать, входя в переговорный процесс, а надо было – стал президентом, строй себе эту стену (на линии разграничения в Донбассе – ред.) На данном этапе военным путём без ядерного оружия, которое отдали, мы не то что выиграть, мы её провести не можем.

Мы слышали, что Пристайко сказал – у людей было пять лет ощущение, что мы воюем, на самом деле у нас не было полноценной войны.

Более того, последние полгода росла экономика, намного больше, кстати, чем российская. Но люди думали, что гривна упала, ещё что-то, это и есть война, а придёт Зеленский – будет мир, это значит начнём лучше жить.

Пристайко начинает пугать другими перспективами, и он тут абсолютно прав, настоящая война (правда, откуда он берёт цифры 30% пенсий и зарплат?) – это мобилизация общества, у нас сразу же исчезнут несколько миллионов человек, я знаю молодых людей, которые при любой попытке мобилизации просто исчезнут из страны.

Нас ждёт просто исчезновение как государства», – паникует Голобуцкий.