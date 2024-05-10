Киевский политолог признал, что Украину спасет только чудо

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина уже не имеет сил на длительный бой с Россией. Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У нас шанс есть только на лаки-панч. Знаете, это как в боксе, когда боксируют два боксера и один имеет преимущество над вторым, но второй не упал, он еще держится на ногах и рассчитывает на один удар. Чтобы одним ударом в нокаут отправить более сильного соперника, потому что на много ударов у него сил нет уже. На какой-то лаки-панч мы можем рассчитывать, на «черного лебедя», который пролетит над Москвой, над Кремлем мы можем надеяться, но рассчитывать, на то, что в рамках нынешней текущей войны на истощение мы достигнем всех своих военных целей, в том числе освобождения оккупированных территорий, шанса сегодня очень мало», – заявил Бортник.