Киевский политолог признал, что Украину спасет только чудо

Анатолий Лапин.  
10.05.2024 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина уже не имеет сил на длительный бой с Россией. Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже не имеет сил на длительный бой с Россией. Об этом в эфире...

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«У нас шанс есть только на лаки-панч. Знаете, это как в боксе, когда боксируют два боксера и один имеет преимущество над вторым, но второй не упал, он еще держится на ногах и рассчитывает на один удар. Чтобы одним ударом в нокаут отправить более сильного соперника, потому что на много ударов у него сил нет уже.

На какой-то лаки-панч мы можем рассчитывать, на «черного лебедя», который пролетит над Москвой, над Кремлем мы можем надеяться, но рассчитывать, на то, что в рамках нынешней текущей войны на истощение мы достигнем всех своих военных целей, в том числе освобождения оккупированных территорий, шанса сегодня очень мало», – заявил Бортник.

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