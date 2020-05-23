Киевский политолог призвал брать пример с молдаван и приднестровцев

23.05.2020, Москва, Елена Острякова

Приднестровский конфликт в отличии от донбасского быстро перешел в холодную фазу, потому что его участники не стали демонизировать друг друга.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил киевский политолог Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там отказались от тотальной демонизации оппонента. Там нет сайта «Миротворец» – привет замминистра Антону Геращенко. Когда оппонент противник и воплощение ада, с ним разговаривать невозможно. А там разговаривают. Там нет полной блокады – привет Семену Семенченко. У них относительно нормальные хозяйственные связи.

Власти Кишинева признают административный статус приднестровского сепаратистского региона. Признаются некоторые документы, существует более или менее нормальный обмен населением», – сказал Якушик.