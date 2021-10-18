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18.10.2021 21:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Киевский политолог призвал пенсионеров Украины готовиться к самому худшему

Новости УкраиныПри данном положении вещей, когда украинская экономика фактически работает «в минус», никто заниматься наполнением...

При данном положении вещей, когда украинская экономика фактически работает «в минус», никто заниматься наполнением Пенсионного фонда Украины не будет.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская экономика хронически убыточна. Мы балансируем постоянно за счёт займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чём бюджет? На пенсиях.

Потому что всё меньше возможностей выделять госфинансирование Пенсионному фонду, сдерживается рост. К сожалению, пока экономика Украины падает, и пока режим выживания для бюджета, до тех пор никто серьёзно заниматься наполнением ПФ не будет.

И пусть украинцы не путают, что нас спасёт т.н. трёхуровневая смешанная система, потому что любая система зависит от того, насколько экономика в прибыли, насколько регулярные и большие платежи, пенсионные взносы. Если мы находимся в постоянном низу, то о чём говорить?» – заявил политолог.

«Так что пенсионерам, к сожалению, нужно приготовиться к худшему», – подытожил Ермолаев.

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