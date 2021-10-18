Киевский политолог призвал пенсионеров Украины готовиться к самому худшему

При данном положении вещей, когда украинская экономика фактически работает «в минус», никто заниматься наполнением Пенсионного фонда Украины не будет.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская экономика хронически убыточна. Мы балансируем постоянно за счёт займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чём бюджет? На пенсиях.

Потому что всё меньше возможностей выделять госфинансирование Пенсионному фонду, сдерживается рост. К сожалению, пока экономика Украины падает, и пока режим выживания для бюджета, до тех пор никто серьёзно заниматься наполнением ПФ не будет.

И пусть украинцы не путают, что нас спасёт т.н. трёхуровневая смешанная система, потому что любая система зависит от того, насколько экономика в прибыли, насколько регулярные и большие платежи, пенсионные взносы. Если мы находимся в постоянном низу, то о чём говорить?» – заявил политолог.

«Так что пенсионерам, к сожалению, нужно приготовиться к худшему», – подытожил Ермолаев.