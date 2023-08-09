Киевский политолог призвал создать новую Украину с другой Конституцией и президентом

Анатолий Лапин .  
09.08.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Чтобы выбраться из коллапса, в котором оказалась Украина, нужно объявить о создании новой страны, принять новую Конституцию и заменить президента.

Об этом в эфире видеоблога Власть vs Влащенко заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы выбраться из коллапса, в котором оказалась Украина, нужно объявить о создании новой страны,...

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По мнению Бондаренко, при этом, эта новая страна может быть не демократической.

«Очень быстро – принимать новую Конституцию, объявлять новую фактически страну, строить новую страну, избавляться от целого ряда интриганов во власти, которые больше думают о том, как побольше бы себе полномочий, создавать пока что именно президентскую страну – страну с президентской формой правления, с, возможно, новым президентом. Да, это будет не совсем демократично, не совсем либеральная страна, не совсем либеральная экономика. Но это будет страна, которая сможет за короткое время выбраться из того коллапса, в котором мы оказались», – призвал Бондаренко.

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