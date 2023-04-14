Киевский политолог призвал украинцев забыть о наступлении

Широко анонсированного украинского наступления может и не случиться до следующего года, а конфликт приобретен полузамороженный характер.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, утечки из Пентагона и неспешность в передаче Украине вооружения и техники говорит о том, что в США не особо верят в успех наступления.

«В случае провала, риски большие для всех, в случае провала этого наступления может быть контрнаступление российских войск, они же играют от обороны, я это говорю с самого начала, как только мобилизация пошла у них и они фронт укрепили, закрыли дырки свои по всей линии фронта мобиками и новыми линиями вооружения. Я говорю, они будут играть от обороны, они не будут наступать. Они будут ждать, когда истощатся силы украинского наступления, вооружения и так далее, а затем уже контрударом пройти дальше за ту линию фронта, на которой сегодня идут боевые действия. Может, и мы рассчитываем на то, что они пойдут в наступление, все-таки не выдержат, и мы тогда пойдем в контрнаступление, но анонсы были о наступлении. Во-вторых, я так понимаю, особенно после того, как Запад сомневается и не дает самолеты F-16, значит, нет уверенности в том, что мы можем выровнять ситуацию в небе, а в таком большом наступлении наступать при таких целях, задачах и таких ставках высоких, не имея достаточных авиационно-воздушных сил… это не Харьков, там другая была история в сентябре 22-го года», – сказал политолог.

«Значит, не уверенности в этом, значит, нужно повременить – либо отложить наступление до лета, как заявил Шмыгаль, будучи в Канаде, либо вообще, как пишет «Рейтерс», а также «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост», может это и деза. Но в то же время, судя по объективным факторам и субъективным настроениям, намерениям и так далее – и американских военных, и некоторых американских политиков, ситуация в Америке и мире – наверное, речь идет о том, чтобы перенести войну в конфликт низкой и средней интенсивности, полузаморозить без каких-то переговоров, подписания перемирия. И для этого используется такая информация, которая сеет неуверенность в западных элитах, обществе. Неуверенность в успехе в этом наступлении. Поэтому нужно сейчас укреплять оборону, военные возможности Украины для будущего. Но в ближайшем времени о наступлении до 2024 года уже речи не идет», – заявил Карасев.