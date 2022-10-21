Киевский политолог пророчит зраду: «США с Россией закрывают гештальт на Украине»

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Новости Украины

Вашингтон с Москвой давно бы договорились по поводу Украины, если бы неугомонные британцы не лезли «не в своё дело».

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В треугольнике всегда кто-то дружит с кем-то против кого-то. Сегодня Китай с Россией против США. А если дружеские объятия Китая будут слишком сильными, а США предложат русским повоевать против Китая? Нежданчик. А тут бегает Британия», – говорит Чаплыга.

«Я простыми словами скажу – США занимаются тем, что ведут переговоры с русскими на предмет закрытия гештальта в Украине – нахер, бл..дь закрыть! Русские говорят: «Штаты, это ваша колония, пошли и закрыли!» Штаты говорят: «Не можем, у нас выборы, демократия, две площадки, лоббисты, демократы, республиканцы. Русские им: «Да нам на…рать!» Когда узнали о том, что «нам на…ать», кто всплыл? Британия. Потому что если Британии закрыть всё её пиратство по всему миру, то от этого острова останется XVI век в лучшем случае. Что делает Британия? Говорит: «Да ну вас на х…ер, сгори весь мир, главное, чтобы наши острова где-то сверху были». И Британия обеспечила политическую «крышу» нашему политическому руководству. И США сказали: «Пошли вы на х…р», и закрыли гештальт. А когда Британия не начала его закрывать и сказала «нет», по моему пророчеству, в тот день, когда голосовали вотум недоверия белобрысому придурку, день в день я сказал, когда его вынесут. В тот же день я сказал, когда вынесут Лиз Трасс. Британии ясно сказали: «Утопим к едрёной матери, ещё раз будете соваться в наш гештальт по Украине». Что неясно? США с Россией закрывают гештальт в Украине», – заявил Чаплыга.