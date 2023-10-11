Киевский политолог прозрел: Это тупик. Зе-команда врала о «кофе в Ялте» и прорыве к морю

Украинская власть врала своему населению по поводу контрнаступления, а теперь страна рискует получить мощный российский контрудар.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем было врать людям во время войны. Ну, понимаю, первый месяц, когда все висело на волоске и надо было как-то украинцев успокоить. Я имею в виду про «две-три недели войны». Это ложь во спасение. Но дальше по поводу «пить кофе на набережной Ялты», по поводу того, что как махнем, так и дойдем до Азовского моря. Знаете, завышенные ожидания заканчиваются большими разочарованиями и, как правило, утратой доверия. А утрата доверия между верхушкой и простыми людьми во время войны чревата», – отмечает эксперт.

Он считает, что на фоне тупика, в который зашло контрнаступление ВСУ, ВС РФ могут начать свое наступление, в том числе в направлении Одессы.

«Ситуация на фронте перешла в позиционный тупик. Чисто технологический прием у военных пропагандистов, когда карту увеличивают, показывая участок у Работино. Но когда мы берем карту Украины и пытаемся найти, оно выглядит совершенно по-другому. То есть может нравиться или не нравиться Илон Маск, но слишком много потерь и слишком мало территорий, подводя итог контрнаступления. Я думаю, в ближайшие две недели более-менее нормальная погода сменится осенними дождями и говорить о наступлении уже не придется.

Тут вопрос, чтобы не нарваться на ответный удар. Поскольку в Кремле появился определенный оптимизм, считают, что ВСУ сточили в этом контрнаступлении наиболее боеспособные части, а не попытаться ли испытать судьбу, удачу и пойти зимой. Тем более, рассказывают, что всегда и Красная Армия зимой успешно наступала. Поэтому надо готовиться к этому.

Попытаться могут с нескольких направлений – не просто отвоевать те позиции, которые ВСУ прогрызли в «линии Суровикина» в Запорожской области. У Путина на Валдайском форуме в выступлении неспроста же всплыла Одесса. Поэтому, имея то положение позиционного тупика, которое сегодня наблюдаем на фронте, важно не нарваться на ответный удар российского контрнаступления», – резюмировал Золотарев.