Киевский политолог: Путин переиграл Украину в истории с перемирием

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным рождественское перемирие является исключительно информационной операцией, в которой победила Россия.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия красиво договаривается с Эрдоганом, который звонит Путину и говорит: «Я как главный миротворец требую от тебя в одностороннем порядке сделать перемирие». И тут же об этом трезвонит. Первым источником информации был офис Эрдогана, где он сообщил, что предложил русским прекратить стрелять.

Какой был основной костыль, на котором стояла наша идеология мирного процесса? Ответ был простой: «для того, чтобы установился мир, русские должны прекратить стрелять и уйти».

И тут Эрдоган говорит: «русские, прекращайте в одностороннем порядке стрелять».

А Путин ему отвечает: «Я готов».

Тем самым, Эрди выбивает один из костылей, а русские это фиксируют.

Теперь, оказывается, русские главные миротворцы. Тут же выходит Путин и говорит: «Я готов, даю команду прекратить». Шойгу тут же фиксирует это своим приказом. И тут же это несётся по СМИ», – напомнил хронологию Чаплыга.