Американцы признают Украину в сфере геополитических интересов РФ, если Москва позволит США и дальше обирать и доить украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, Россия является вершиной треугольника США-Россия-Китай. Конечно, США не хотят иметь два фронта, поэтому им нужно найти точки соприкосновения и консенсуса с РФ. Конечно, одним из таких пунктов консенсуса может быть консенсус того, что Украина лежит в геополитических интересах России, и поэтому США должны будут это признавать и соглашаться с этим.

А с другой стороны, Россия закрывает глаза на то, что США как внешний сюзерен будут доить и обирать украинцев руками этих компрадоров, через тарифы, через отбирание судебной ветви власти, через отбирание ресурсов, недр и т.д.

Итак, право США грабить Украину признаётся Россией, а США признают право России на геополитическую гегемонию на территории Украины.

Всё это будет решено без участия Украины лишь потому, что Зеленский, который мог бы быть суверенным субъектом, не воспользовался этим правом и вместо этого занялся решением своих проблем, и довёл Украину до того, что теперь всё решается напрямую – без Украины», – рассказал Чаплыга.