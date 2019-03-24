Киевский политолог рассказал, почему мировой бизнес сможет работать в Крыму

24.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Во Франции вынесен оправдательный вердикт суда относительно генерального директора «LafargeHolcim» Эрика Олсена, чья компания работала на сирийской территории, контролируемой запрещенной террористической организацией ИГИЛ, и уплачивала местной власти миллионы евро.

Это судебное решение – прецедент для фирм, которые будут работать на спорных территориях, заявил в эфире YouTube-канала «Первый Казацкий» украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть определённые правила бизнес-деятельности, перед которыми формально все субъекты хозяйствования равны. Но есть некоторые такие, которые, в силу своих масштабов, политического прикрытия в органах власти ведущих мировых держав пользуются особым статусом.

То есть, являются равнее других. И дальше, когда такая система «эксклюзивного неравенства», я бы так её назвал, в принципе, существует и получает юридическое подтверждение, далее только вопрос, на каких условиях, какие компании будут получать такого рода «особый статус».

Очевидно, что появится новые, гораздо большие возможности для функционирования крупных компаний на тех территориях, статус которых является с точки зрения мирового сообщества либо неоднозначным, либо, наоборот, однозначным. Это целый ряд территорий, начиная, если мы берём Донбасс, Крым, Абхазию, Южную Осетию, Косово, Северный Кипр, Западную Сахару, Арцах… То есть, таким образом, крупные западные компании фактически получают индульгенцию для работы на этих территориях.

Причём, речь же идёт не о какой-то официальной регистрации, уплате налогов, получении идентификационных кодов, кодов налогоплательщика, открытии специальных счетов в соответствующих финансовых учреждениях. Мы понимаем, что на значительной части такого рода территорий уплата налогов происходит либо, что называется, «в натуре», когда выделяется определённая часть произведённой продукции и дальше уже специально уполномоченная компания эту продукцию сбывает и вырученные деньги направляет на нужды соответствующей администрации либо самопровозглашённого государства, либо какой-то политической организации, будь то террористическая, повстанческая, независимо от того, как она классифицируется международным сообществом, либо просто на нужды каких-то органов местного самоуправления, полевых командиров – то есть тех органов власти, которые не являются легитимными с точки зрения международного права. Либо, частично, такого рода налоги платятся налом, опять-таки он может быть чёрный, серый, происхождение этих ресурсов финансовых – дело третье. Здесь принципиально важный момент – финансирование нелегитимных органов власти», – пояснил он.

«И, собственно, если посмотреть, как происходит экономическая деятельность на такого рода территориях, мы увидим, что по тем же схемам, такие же специально «особо уполномоченные» компании через свои прокладки поставляют, например, уголь из неконтролируемых территорий Донбасса. Такие же компании, например, поставляли нефтепродукты в Турцию с территории Халифата, обеспечивали потребительскими товарами, продуктами двойного назначения, военными товарами тот же Халифат, опять-таки, в основном, с территории Турции, но и через Иорданию шли потоки, в меньшей мере через Ирак», – резюмировал Белашко.