Киевский политолог: Раздел Украины соседями вполне реален

29.09.2021 11:40 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Угроза распада Украины при очередном перевороте сохраняется – соседние государства разработали подобные сценарии еще много лет назад, но не стали их применять из-за иной политики США. Теперь американская повестка на европейском направлении изменилась и новый раздел континента вполне реален.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть куда бежать, на самом деле. Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. С удовольствием. Я знаю, что есть модели и они еще в 14-м году просчитывали, сколько им будет стоить интеграция тех или иных украинских регионов. Просто не решились в силу другой европейской и американской политики. Сегодня политика эта тоже поменялась. Начнут по-новому разделять Балканы, могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. Восток побежит, понятно куда», – заявил Бортник.