Киевский политолог разочарован визитом Зеленского в США

01.09.2021 12:14 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Визит в США дал президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность показать, что он на коне, хотя пока ничего существенного достигнуто не было.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Нынешний визит в США это свет в окошке для Зеленского. Сбываются его мечты и его предсказания народу Украины по поводу того что Украину не бросят и так далее. Кроме того, ему очень нужен этот визит потому что уже померкло в информационном поле 30-летие независимости Украины – всем понятно, что в связи с юбилеем руководству страны нечего сказать об успехах в экономике, росте благосостояния людей. Поэтому и нужны были военный парад, «Крымская платформа» и так далее», – считает эксперт

«Визит в США также нужен для того, чтобы показать, что президент Зеленский на коне, его слушают, его ценят, с ним разговаривают. В первый день своего визита Зеленский посетил Пентагон. О его переговорах там сказать что-либо сложно, они были секретные, непонятна их цель. Подписан меморандум с Westinghouse о постройке атомных блоков, но это очень проблемная тема. Даже если эти блоки действительно будут построены, то само по себе появление новой технологии в атомной энергетике страны это всегда большой риск», – отметил политолог.

«Мы знаем, что с топливом Westinghouse уже были проблемы во время его использования на блоках украинских атомных электростанций. Вопрос вызывает также сумма, озвученная в этой связи. У Украины таких денег нет. Если Украина ещё возьмёт огромный кредит, при том что у неё и так государственный долг уже достиг 92,5 миллиардов долларов, то как она будет отдавать эти деньги? В целом нельзя сказать, что первый день визита Зеленского в США был успешным, принес что-то значимое», – сказал политолог.