Киевский политолог: Реализуется сценарий по заморозке войны

Запад ведет Украину к заморозке конфликта, потому уже больше не говорит о передаче наступательного вооружения, а внутри страны все больше заявляют о дефиците ракет и комплексов для ПВО.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта картинка выгодна всем. Мы у себя показываем, что, видите, какая катастрофическая ситуация, большинство ракет мы уже не сбиваем, ну а как мы выдержим долгую войну в условиях, когда мы не можем сбивать российские ракеты. Я уже говорил, что это все планомерное раскручивание сценария по заморозке войны. То есть сначала надо показать тупиковость украинского наступления и убедить в этом все украинское общество – убедили. А после этого начать масштабные ракетные обстрелы, которые должны с одной стороны показать украинскому обществу, что долгая война невозможна даже если на фронте будет тупик и россияне ничего не смогут захватывать. Все равно Путин будет ракетами забрасывать нас, а с другой стороны, поскольку надо еще сильнее стимулировать украинское общество, надо рассказывать о том, что мы не только не способны на долгую войну, а тут уже вопрос идет на месяцы, потому что, видите, средства ПВО заканчиваются, ракеты для ПВО, а новое ПВО не передают», – сказал эксперт.

«Быстро на Западе начали говорить о том, что да-да-да, большой вопрос, можем ли мы передавать Украине ракеты для Patriot. Опять же, Запад начал дружно же рассказывать о том, что главное – это средства ПВО для Украины, это ключевая задача. То есть, никто уже не говорит о том, что Украине надо снаряды, ракеты ATACMS, какое-то вооружение для наступательных действий. То есть, эту тему вообще уже закрыли», – заявил Корнейчук.