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Новости Украины

Антироссийские действия Киева привели к тому, что экономические факторы, позволяющие существовать украинскому государству, исчезли.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Юрий Романенко, ранее призывавший отстреливать российских журналистов в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас происходит «зелёный переход», крупные украинские компании в последние годы не вкладывали в добычу газа и нефти. Россия вкладывала, и у неё есть большие запасы газа, а мы с ней находимся в контрах. Соответственно, из-за этого ломается вся наша экономическая модель, на которой покоилась вся наша государственная модель», – считает Романенко.

«Я уже давно говорю, что вторая украинская республика подходит к тому, что те базовые факторы, которые позволяли ей существовать, исчезли. Была газовая труба, эта труба определяла наше влияние на европейский театр и Россию. Русские построили обходные потоки, не только через Германию, но и через Турцию», – сказал политолог.

Он отметил, что из-за некомпетентности украинского руководства Анкара и Берлин стали конкурентами Киева.

«Турецкое направление усилилось, и Турция стала нашим конкурентом, она стала газовым хабом и забирает роль Украины в 1990-2000 годы. Германия тоже стала более мощным газовым хабом, и они тоже наш конкурент. Когда мы говорим «Германия, не бери российский газ», мы, по сути, говорим «Германия, не будь газовым хабом в ущерб своим интересам». Мы сами херили все эти вещи, поэтому теперь эти факторы начинают херить нас, поэтому нам будет очень больно», – заключил Романенко.