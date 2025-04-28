Киевский политолог: Россия борется за людей, Украина – за территории

С 2014 года киевские власти ярко демонстрируют откровенное пренебрежение к бывшим соотечественникам, унизительно называемым «населением оккупированных территорий».

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И до войны, и на протяжении всех трёх лет войны политика государства, информационное поле – оставались крайне нетолерантны и агрессивны в отношении населения, которое оказалось на оккупированных территориях, о них как бы забыли. Недавно вспомнили о мигрантах, даже «министерство едности» создали.

А миллионы украинцев, которые уже какой год живут на оккупированных территориях, которые покидали её в восточном направлении? Кто в Россию, кто на Кавказ, в республики Центральной Азии. Их как будто нет. Миллионы. Оккупированные территории – это больше, чем вся Балтия.

Нет попыток сформулировать поствоенную политику, которая бы вернула внимание, вернула доверие, сделала бы возможном говорить о нашем общем будущем через какой-то период. Такое ощущение, что государство говорит одно, а де-факто – отказалось… В отличие от Кремля, который работает с этим социальным человеческим капиталом», – подчеркнул Ермолаев.