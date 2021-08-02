Киевский политолог: Русские откажутся от Донбасса, когда «начнут кору деревьев жрать»

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Следующие поколения граждан Российской Федерации потребуют от власти прекратить поддержку ЛДНР.

Украинцы могут снова стать «братьями» русским, но только в случае того, что те им будут во всём помогать.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что происходит на Донбассе – это конфликт, явная форма конфликта, но конфликт возник не на пустом месте. Есть предпосылки для возникновения этого конфликта – антагонистичные интересы сторон. И до тех пор, пока эти интересы будут антагонистичными, этот конфликт будет разгораться систематически. Основный антагонистический интерес очень простой – РФ категорически не может смириться с фактом существования независимого украинского государства, тем более украинского государства, которое не движется в фарватере национальных интересов РФ», – сказал Гладких.

«Можно сказать – ну ладно, хорошо, мы можем отказаться от евроатлантической интеграции, потому что это для русских является неприемлемым. От чего ещё мы должны отказаться? Я должен отказаться от того, что я являюсь украинцем? Нет, я должен сказать: я – один народ, и все мои предки ходили в лаптях и пили берёзовый сок, – язвил политолог. – Так не будет. Просто они поймут, когда-нибудь это произойдёт, потому что время идёт, растут новые поколения и чем дальше, тем больше людей в РФ будут ставить абсолютно закономерные вопросы – почему мы кору деревьев начинаем жрать уже, но финансируем ОРДЛО».

«На сегодняшний день у нас абсолютно разные интересы и у нас абсолютно разные образы будущего, всё. Когда это изменится, как это изменится, никто не имеет представления. Но нужно понимать, что если мы братья, то помогите нам, братьям, поддерживайте наш язык братский, поддерживайте нашу культуру братскую, украинскую, поддерживайте наше государство братское, украинское. Почему вы поддерживаете всё исключительно антиукраинское? Это братская позиция?» – сбиваясь на истерику сказал эксперт.