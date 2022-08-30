Киевский политолог: Русский мир – копия Великой Сербии

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Такого дружелюбия со стороны США, как в 1990-х, по отношению к России уже не будет.

Об этом на YouTube-канале киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский политический аналитик и психолог Дмитрий Пастернак-Таранушенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идеология Русского мира является фактической копией идеологией сербских праворадикалов «Большая Сербия». Сербские фашисты, как и русские шовинисты считали, что коммунистические партии СССР и Югославии создали искусственные границы, из-за которых сербы и россияне остались без своих стран. Идеологи Великой Сербии были уверены, что Хорватия и Босния являются искусственными странами», – заметил Романенко.

В ответ Пастернак-Таранушенко сказал, что в те дни Европе удалось навязать России свою точку зрения на балканский вопрос.

«Во главе сидел Ельцин, который не рвался начинать с Западом войну, он пытался показать: ребята считайтесь с нами, мы же договорились дружить. Тогда демонстрировалось дружелюбие со стороны Запада. Но в Югославии для Запада был вопрос принципиальный, и они не договорились, они показали, что в Европе они не будут считаться, они будут Европу устраивать по-западному, и в Европе должны жить по-западному», – констатировал психолог.