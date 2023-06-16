Киевский политолог: «Щенячий восторг от наступления не оправдывается»
В ходе начавшегося наступления ВСУ будет много жесткой критики в адрес как президента, так и военного командования.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.
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Он опасается, что наступление ВСУ превратится в «кровавую мясорубку».
«Я опасаюсь, что эти ожидания, этот щенячий восторг от контрнаступления не оправдаются. Будет много и разочарований, и критики как в адрес Зеленского, Сырского, который непосредственно руководит этим наступлением, Тарнавского, прочих генералов, так и в целом самого плана операции», – прогнозирует Бондаренко.
Журналист поинтересовался, почему эксперт не назвал имя главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Когда несколько дней назад Зеленский перечислял генералов, которые руководят наступлением, упомянул Залужного в самом конце, через паузу, как бы выдавливая из себя это имя», – ответил политолог.
По его словам, отношения между Залужным и Зеленским «достаточно напряженные»
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