Киевский политолог: «Щенячий восторг от наступления не оправдывается»

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В ходе начавшегося наступления ВСУ будет много жесткой критики в адрес как президента, так и военного командования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

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Он опасается, что наступление ВСУ превратится в «кровавую мясорубку».

«Я опасаюсь, что эти ожидания, этот щенячий восторг от контрнаступления не оправдаются. Будет много и разочарований, и критики как в адрес Зеленского, Сырского, который непосредственно руководит этим наступлением, Тарнавского, прочих генералов, так и в целом самого плана операции», – прогнозирует Бондаренко.

Журналист поинтересовался, почему эксперт не назвал имя главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Когда несколько дней назад Зеленский перечислял генералов, которые руководят наступлением, упомянул Залужного в самом конце, через паузу, как бы выдавливая из себя это имя», – ответил политолог.

По его словам, отношения между Залужным и Зеленским «достаточно напряженные»