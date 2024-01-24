Киевский политолог сокрушается: 5-я статья НАТО не сработает в случае атаки России на Прибалтику

Анатолий Лапин.  
24.01.2024 14:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 335
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


«Ведущие страны НАТО не будут вступаться напрямую за Прибалтику, если Россия решит ввести туда свои войска.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ведущие страны НАТО не будут вступаться напрямую за Прибалтику, если Россия решит ввести туда...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Бортника, 5-я статья Устава НАТО о коллективной обороне в этом случае не сработает, а максимум, чего стоит ожидать партнерам по НАТО – это украинский вариант, когда США, Великобритания, Франция будут отправлять оружие, технику и добровольцев, но не регулярные войска против России.

«Значительная часть моих западных коллег, большинство из тех, с кем я общаюсь, говорят о том, что в случае столкновения с Россией, 5-я статья НАТО не будет работать. Условно говоря, ядерные страны не решатся вступать в войну с другой ядерной страной. И те страны, которые не ядерные, даже внутри НАТО, они получат помощь, но ради них вступать в войну Франция, Британия или США не будут. Это такая их неформальная позиция», – сказал эксперт.

«Будет такой себе украинский сценарий, когда дадут оружие, добровольцев, все остальное в большем масштабе, но никто не отважится вступать напрямую в бой с ядерной державой. Потому что они прекрасно будут понимать, что Россия Лондон или, условно говоря, Париж оккупировать не будет», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть