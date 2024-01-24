Киевский политолог сокрушается: 5-я статья НАТО не сработает в случае атаки России на Прибалтику

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«Ведущие страны НАТО не будут вступаться напрямую за Прибалтику, если Россия решит ввести туда свои войска.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, 5-я статья Устава НАТО о коллективной обороне в этом случае не сработает, а максимум, чего стоит ожидать партнерам по НАТО – это украинский вариант, когда США, Великобритания, Франция будут отправлять оружие, технику и добровольцев, но не регулярные войска против России.

«Значительная часть моих западных коллег, большинство из тех, с кем я общаюсь, говорят о том, что в случае столкновения с Россией, 5-я статья НАТО не будет работать. Условно говоря, ядерные страны не решатся вступать в войну с другой ядерной страной. И те страны, которые не ядерные, даже внутри НАТО, они получат помощь, но ради них вступать в войну Франция, Британия или США не будут. Это такая их неформальная позиция», – сказал эксперт.

«Будет такой себе украинский сценарий, когда дадут оружие, добровольцев, все остальное в большем масштабе, но никто не отважится вступать напрямую в бой с ядерной державой. Потому что они прекрасно будут понимать, что Россия Лондон или, условно говоря, Париж оккупировать не будет», – заявил Бортник.