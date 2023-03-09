Киевский политолог: США доводят дело до котла под Славянском

США толкают Украину на контрнаступление, чтобы после этого заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией с учетом фактического положения дел на фронте.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Запад не дает Украине всего того, что нужно для успешности данной акции.

«Есть установка со стороны Соединенных Штатов, мне кажется, она не скрывается, которая заключается в том, что Украина должна начать некое большое контрнаступление на юге и в зависимости от успехов этого контрнаступления, будет решаться, сколько мы можем отвоевать территории до того момента, когда нас пинками усадят за стол переговоров, чем по сути западные политики и занимаются. С другой стороны, мы понимаем, что, говоря «идите в контрнаступление», не дают необходимое количество нам оружия. То есть, с одной стороны, говорится: «Вы идите прямо сейчас, отвоевывайте, но танки вы получите, американские, в конце этого года, а, может, даже в следующем году, самолетов не будет». «Хаймарсы» никто не дает, а это – базовые вещи, которые необходимы для успешного контрнаступления», – заявил Корнейчук.

По мнению эксперта, между российским и американским руководством есть договоренности, по которым ВС РФ установят контроль над водоканалом под Донецком и конфликт будет заморожен.

«Я по-прежнему убежден, что существует договоренность между Байденом и Путиным, где согласованы те территории, которые Путин может взять. И этот водоканал – последняя территориальная уступка, тот стратегический объект, который Путину позволено взять. По сути, давайте говорить откровенно, не нужен Путину ни Краматорск, ни Славянск, ни Константиновка, ни Дружковка – все эти разговоры о том, что «мы хотим выйти на границы территориальные области – нет, Путину надо взять, как я понимаю, водопровод. Эти города, оставшиеся, это будет та «серая зона», где будет потом проводиться заморозка войны. Иными словами – если военные действия опять начнутся, то начнем стрелять по Краматорску, Константиновке, по Славянску. Если мы договоримся – не будем стрелять. Все точно так же, как было сделано в «Минских соглашениях». Вот эта запланированная, как я понимаю, линия заморозки – такая же, как на юге линия заморозки по Днепру должна проходить. То есть американцы сознательно, говоря о том, что вы должны идти в наступление, заставляют нас отдать Путину то, что ему надо на Донбассе. А взамен говорят: «Вы закройте глаза на то, что он забирает часть территории, но взамен вы пойдете в контрнаступление при нашей поддержке». Но мы же реально эту поддержку не видим. Может получиться следующее, что мы отходим от Бахмута, дальше российские войска идут в сторону Славянска и там начинаются какие-то котлы, при этом мы пытаемся начать контрнаступление в Запорожской области и это все заканчивается, может, чем-то плачевным, потому что не хватает необходимого количества вооружения». – считает политолог.