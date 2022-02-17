Киевский политолог: США и Россия превращают нас в полугосударство 

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Новости Украины

Россия уже получила промежуточные итоги по своим требованиям о стратегической безопасности, выставленные США.

Об этом в эфире интернет-канала бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича заявил политолог Виталий Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украина в этих договоренностях будет занимать место буфера, подконтрольного как Западу, так и России, но который будет использоваться как полигон их холодной войны.

«Промежуточно Россия получила частично то, что хотела. Потому что они услышали готовность Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, к разговору и возможной фиксации будущего соглашения о стратегической стабильности. Что такое стратегическая стабильность? Стратегическая стабильность – это сферы влияния. Есть исключительные сферы влияния, там, где нельзя входить туда – это будет конфликт сразу, а есть буферная зона. Под буферной зоной мы понимаем правила игры, правила поведения. Их можно нарушать, можно подыгрывать, можно вести какую-то холодную войну, можно инспирировать что-то. Но это пространство для игр. Украина является такой зоной», – отметил эксперт.

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«Но то, что стороны начали говорить о стратегической стабильности и слышать друг друга, и когда Байден говорит, что «мы готовы что-то подписать», то это большой договор о глобальной безопасности. Нас там нет. Эти договоренности в том числе за наш счет. В чем может быть цена этого счета? Это может быть, во-первых, де-факто не интеграция Украины в той динамике в Запад. Я не говорю о НАТО, я говорю вообще коллективный Запад. Это попытка формирования здесь полугосударства, на которое возможны разные влияния… Здесь должна быть слабая власть, слабое государство, которое подвержено разным влияниям. И, соответственно, тогда можно строить политику этих квазидоговоренностей, некое правило игры на буферной зоне и использовать ее как полигон», – заявил Кулик.