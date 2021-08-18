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18.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Афганистан, Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
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Киевский политолог: «Стандарты НАТО в Афганистане пали как карточный домик»

Новости УкраиныСитуация в Афганистане показала, к чему приводит американский патронат и так называемые стандарты НАТО....

Ситуация в Афганистане показала, к чему приводит американский патронат и так называемые стандарты НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«20 лет что-то строили, но за несколько недель это все, как карточный домик, смело. Триллионы долларов смело. По сути, мы увидели колоссальный разрыв между прокси-руководством страны и большинством граждан Афганистана. Плюс провал своеобразной глобальной солидарности. Заметьте, как страны сейчас думают, а что дальше делать с Афганистаном. Если будут тысячи или десятки тысяч беженцев – это же тоже вопрос», – сказал эксперт.

«В нашем контексте очень интересный момент есть по поводу НАТО. Потому что у нас очень часто любят говорить «армия по стандартам НАТО» и так далее. В Афганистане 300 тысяч армии афганской строилось по стандартам НАТО все 20 лет. Где эта армия? Она исчезла. Падение режима. Мы должны также делать вывод здесь определенный. Совместный центр НАТО находился в правительственном квартале, уже захвачен талибами. То есть это очень показательно. Получается это вызов уже как США, так это вызов и НАТО, потому что они были активными участниками этого процесса», – заявил Якубин.

 



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