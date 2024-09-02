Киевский политолог стонет: Технику под новое наступление не дадут. Войну будут списывать

Новая администрация США даже в случае победы демократов не захочет брать на себя «трясину» украинской войны, оставленную после Джо Байдена.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войну Байдена они брать на себя не хотят. Это трясина для них, и они будут учитывать фактор не ослабления России, а ее усиления, по крайней мере, в военном отношении. Война сейчас при всей эскалационной составляющей идет по инерционному сценарию. В том смысле, что Байден пока остается у власти, но не хочет дальше эскалировать войну. Во-первых, зачем ему это надо – передавать это все Камале и Обаме. Обама стоит за Камалой и всеми Клинтон. А мы знаем, как Обама относился к Крыму в 2014-м году», – казал эксперт.

«Президент говорил на пресс-конференции, что это последняя возможность, этот план, который везут в Америку. Это последняя надежда на то, чтобы выйти на лучшие позиции на неизбежных переговорах в конце этого года. Ну а больше ничего не будет. Смотрите, если сейчас все резервы под Курском будут перемолоты, что, дадут еще? Где собрать эти танки и прочее-прочее», – заявил Карасев.