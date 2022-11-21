Киевский политолог: «Сын Патрушева будет жестче Путина»

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Соединенные Штаты и Китай должны разорвать Россию на части и превратить ее в пацифистское государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «НВ» заявил киевский политолог Николай Давыдюк.

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«Украина получит возможность дальше работать, потому что только демонтаж путинского режима позволит нам чувствовать себя уверенно», – считает эксперт.

По его словам, даже отсутствие президента Владимира Путина не изменит российскую систему.

«Сын Патрушева будет жестче Путина и Патрушева, это все понимают. И Медведев, Собянин или кто-либо другой, кто зайдет, однако будут думать о реванше», – признает политолог.

Далее он поднял популярную на Украине тему «раздела России».

«Поэтому США и Китай, разрывающие Россию, делают из нее действительно пацифистское государство, которое не будет иметь фашистских амбиций. Вот это цель для мира», – резюмировал Давыдюк.