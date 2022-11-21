Киевский политолог: «Сын Патрушева будет жестче Путина»

21.11.2022  09:23 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Соединенные Штаты и Китай должны разорвать Россию на части и превратить ее в пацифистское государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «НВ» заявил киевский политолог Николай Давыдюк.

Соединенные Штаты и Китай должны разорвать Россию на части и превратить ее в пацифистское...

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«Украина получит возможность дальше работать, потому что только демонтаж путинского режима позволит нам чувствовать себя уверенно», – считает эксперт.

По его словам, даже отсутствие президента Владимира Путина не изменит российскую систему.

«Сын Патрушева будет жестче Путина и Патрушева, это все понимают. И Медведев, Собянин или кто-либо другой, кто зайдет, однако будут думать о реванше», – признает политолог.

Далее он поднял популярную на Украине тему «раздела России».

«Поэтому США и Китай, разрывающие Россию, делают из нее действительно пацифистское государство, которое не будет иметь фашистских амбиций. Вот это цель для мира», – резюмировал Давыдюк.

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