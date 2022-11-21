Киевский политолог: «Сын Патрушева будет жестче Путина»
Соединенные Штаты и Китай должны разорвать Россию на части и превратить ее в пацифистское государство.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «НВ» заявил киевский политолог Николай Давыдюк.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Украина получит возможность дальше работать, потому что только демонтаж путинского режима позволит нам чувствовать себя уверенно», – считает эксперт.
По его словам, даже отсутствие президента Владимира Путина не изменит российскую систему.
«Сын Патрушева будет жестче Путина и Патрушева, это все понимают. И Медведев, Собянин или кто-либо другой, кто зайдет, однако будут думать о реванше», – признает политолог.
Далее он поднял популярную на Украине тему «раздела России».
«Поэтому США и Китай, разрывающие Россию, делают из нее действительно пацифистское государство, которое не будет иметь фашистских амбиций. Вот это цель для мира», – резюмировал Давыдюк.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.