Киевский политолог: Таким как мы не дадут ракеты для ударов вглубь РФ

Вадим Москаленко.  
17.09.2024 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Очень сомнительно, что Запад согласится стать полноценной стороной конфликта, дав разрешение Киеву наносить удары своим вооружением вглубь РФ, тем более ради победы такого коррумпированного государства, как Украина.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Очень сомнительно, что Запад согласится стать полноценной стороной конфликта, дав разрешение Киеву наносить удары...

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«Я в это не верю. Ведь такими сложными системами, ракетными установками дальнего действия, наверняка руководят те, кто нам их представляет. Вряд ли они просто отдали нам и говорят: ну ладно, пользуйтесь. Скорее всего, там есть инструкторы, есть какие-то люди, которые обучают, а, скорее, которые будут нажимать все эти кнопки.

То есть, это будет прямое противостояние той страны, которая это предоставит, с Россией. Решится ли какая-то страна западная на такой шаг? Я не знаю, поэтому сомневаюсь. Я слушаю заявления всех этих западных лидеров – никто не хочет прямого противостояния с Россией», – отметил он.

«А вторая причина – а зачем Западу нужна победа Украины? Зачем? Они прекрасно видят, что Украина – это мафиозно-криминальное государство, полностью коррумпированное сверху донизу. И вдруг оно становится победителем…

То есть они помогли самому коррупционному государству в мире победить в войне. Это как-то тоже странно. Что-то должно произойти внутри Украины для того, чтобы начали помогать нам западные партнёры», – рассуждал Себастьянович.

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