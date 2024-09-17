Киевский политолог: Таким как мы не дадут ракеты для ударов вглубь РФ

Очень сомнительно, что Запад согласится стать полноценной стороной конфликта, дав разрешение Киеву наносить удары своим вооружением вглубь РФ, тем более ради победы такого коррумпированного государства, как Украина.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я в это не верю. Ведь такими сложными системами, ракетными установками дальнего действия, наверняка руководят те, кто нам их представляет. Вряд ли они просто отдали нам и говорят: ну ладно, пользуйтесь. Скорее всего, там есть инструкторы, есть какие-то люди, которые обучают, а, скорее, которые будут нажимать все эти кнопки.

То есть, это будет прямое противостояние той страны, которая это предоставит, с Россией. Решится ли какая-то страна западная на такой шаг? Я не знаю, поэтому сомневаюсь. Я слушаю заявления всех этих западных лидеров – никто не хочет прямого противостояния с Россией», – отметил он.