Киевский политолог: Территория Украины в 2022 ещё больше уменьшится

16.12.2021  17:09 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

В СМИ неспроста появляются карты с разделённой территорией Украины, что является довольно вероятным сценарием, если Киев не научится решать конфликтные вопросы дипломатическим путём.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В СМИ неспроста появляются карты с разделённой территорией Украины, что является довольно вероятным сценарием,...

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«Я не думаю, что мы 2022 год проводим и встретим 2023 год в том составе государства Украина, в котором мы есть. У меня есть огромные не то, что предчувствия, я не буду здесь конспирологией заниматься, но неспроста месяц тому назад начали появляться карты  в разных СМИ – то так Украину разделить, то так Украину разделить.

То есть, если нам не хватит мудрости всё-таки понять, где наши национальные интересы и договориться дипломатическим путём со всеми, то нас ждёт, боюсь, как минимум уменьшение нашей территории», – поделился опасениями Вакаров.

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