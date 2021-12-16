Киевский политолог: Территория Украины в 2022 ещё больше уменьшится

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Новости Украины

В СМИ неспроста появляются карты с разделённой территорией Украины, что является довольно вероятным сценарием, если Киев не научится решать конфликтные вопросы дипломатическим путём.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что мы 2022 год проводим и встретим 2023 год в том составе государства Украина, в котором мы есть. У меня есть огромные не то, что предчувствия, я не буду здесь конспирологией заниматься, но неспроста месяц тому назад начали появляться карты в разных СМИ – то так Украину разделить, то так Украину разделить. То есть, если нам не хватит мудрости всё-таки понять, где наши национальные интересы и договориться дипломатическим путём со всеми, то нас ждёт, боюсь, как минимум уменьшение нашей территории», – поделился опасениями Вакаров.