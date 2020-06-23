23.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Киевский политолог: Тотальное доминирование правых подходит к концу


Несмотря на то, что после госпереворота 2014 года украинских левых загнали в полуподполье, запрос на них в украинском обществе есть.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, ранее плотно сотрудничавший с Компартией Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что нас неизбежно ждет в течение пяти-семи лет – у нас появятся новые проекты. У нас появится не фейковая партия мэров, а реальная партия местного самоуправления. У нас появится партия, скажем так, «украинские левые». Как, в какой форме они материализуются? Так или иначе свято место пусто не бывает, они появятся, запрос на это есть. По-прежнему 30 процентов украинцев ассоциируют себя с людьми левых взглядов, как это ни парадоксально, несмотря на засилье правых и тотальное доминирование в информационном пространстве, когда фактически левых объявили вне закона.

Сначала был Майдан, когда «свободовцы» буквально пинками вытолкали левых, которые пришли в начале декабря 2013 года. «Свободовцы» буквально пинками вытолкали тех левых, которые пришли поддержать протест Майдана. Вот этого момента фактически левых загнали в полуподпольное состояние.

Но период тотального доминирования правых подходит к концу. Тем более что у их патронов, несмотря на то что они достаточно мощно шатают Трампа, отнюдь не все хорошо», – сказал Золотарев.


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