Киевский политолог: Турция и Россия обнулили Германию

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После того, как Турция и Росси создали свой независимый газовый хаб, немецкие потоки близятся к нулю, что поставило Германию в еще большую монополию от США.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Стамбульской формуле, которую должны были подписать, и которая до сих пор находится на столе, речь идет исключительно о Крыме. Признание Крыма для снятия санкций на третьи страны, наложенные Британией. Вот собственно говоря и все. Все остальное от лукавого. Ну, еще речь идет об ОРДЛО, но там более сложная ситуация, и скорее всего там уже все понятно. А юга там нет в принципе. Юг появился только тогда, когда нужно было шантажировать Европу энергоснабжением. Европа зависит от ресурсов. Нитки «Северных потоков», не будем указывать на хитрую островную рожу [Великобритании], собственно говоря, ниток больше нет», – сказал политолог.

Теперь же, указал эксперт, все идет через «турецкий хаб».

«Можем поздравить, между прочим, Турцию и Россию с тем, что они создали свой независимый хаб. Потому что до этого был британский хаб и немецкий. Теперь немецкий равен нулю. Как говорит товарищ Макрон, туда в четыре раза дороже Штаты теперь поставляют. Они так хотели выйти из ярма «грязного вонючего русского газа» монополий, что попали в еще большую монополию от США. Диверсифицировали. Так диверсифицировали, что теперь Макрон, бедняга, должен был выйти из европейской энергетической хартии. Зеленый переход. Так ему хочется ветряки и кизяки! Но ветряки и кизяки для Украины, потому что мы аграрии, а для Франции – это атомные станции. Атом он зеленый, оказывается. А Германия, глупая, закрывает свои атомные станции. Поэтому покупать будет у Франции. А для этого Франция вышла из энергетической хартии, потому что им очень больно за прецессию земной оси, они очень хотят, чтобы климат был хороший. Климат хороший, когда Штаты им продают чуть дешевле газ, а немцы платят большие бабки», – добавил Чаплыга.