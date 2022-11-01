Киевский политолог: у Британии на первый план выйдут внутренние проблемы, но Украину не бросят

Новости Украины

От нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака будут ожидаться шаги, касающиеся внутренних проблем страны, однако при этом не стоит бояться сворачивания ранее принятых программ по поддержке Киева.

Об этом пишет украинский политолог Олеся Яхно.

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«Тема партийного лидерства в Великобритании последние годы была актуальной. Мы наблюдали определенные крайности в плане типажа и образа премьера для британской политики. Когда премьером стал Борис Джонсон – он воспринимался как нетипичный. Его критиковали скорее не за политику или экономику, а за тот образ, который он создал, за его нестандартность. Риши Сунак был один из возможных кандидатов, когда избирались и Борис Джонсон, и Лиз Трасс. Его избрание было прогнозируемым после того, как от кандидатства отказался министр обороны Бен Уоллес», – считает политолог.

Яхно призвала не беспокоиться насчет возможного охлаждения Лонlона в плане поддержки киевского режима.

«Мы видели, что и премьерство Лиз Трасс, хотя она была и недолго на посту, никак не повлияло на помощь Украине. Избрание Риши Сунака, я убеждена, не повлияет на внешнеполитическую ситуацию, в том числе и в плане Украины. Это будет больше влиять на внутриполитическую дискуссию. Даже страны, где приходят к власти ультраправые силы, как это, например, в Италии, которые ранее были замечены в пророссийских взглядах, даже и здесь об изменении глобальной позиции не приходится говорить. А Великобритания тем более не ограничена решением ЕС», – отметила украинский политолог.

По ее словам, в первую очередь шаги Риши Сунака будут направлены на изменения внутри страны и будут касаться внутриполитических и внутриэкономических вопросов.

«Все-таки эти все годы решение по Brexit было дискуссионным относительно его правильности. И хоть после полномасштабного вторжения, когда нужен был маневр и возможность принятия решения без необходимости обсуждения и согласования со всеми членами ЕС, увеличилось количество сторонников Brexit, все же пока этот вопрос дискуссионный. В стране существуют ряд экономических проблем, которые усугубились с войной и требуют определенных шагов», – рассказала Яхно.