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Дроновые атаки вглубь России для «принуждения к миру» имеют противоположный эффект, только мотивируя и стимулируя российский правящий класс и общество на продолжение СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал остановки работы московских аэропортов из-за атак Украины.

«Конечно, наносят огромный ущерб, потому что у России ещё экономика, функционирующая в режиме мирного времени. Летают самолёты, люди ведут более-менее свою обычную жизнь. И эти остановки, конечно, наносят огромный ущерб. Украине такого рода остановки уже ничего не наносят, потому что у нас ничего не летает, всё функционирует в режиме военного положения. Москве – наносят, речь идёт о миллиардах убытков», – сказал Бортник.

При этом он добавил, что согласно закрытой социологии «такого рода остановки мотивируют и стимулируют российский правящий класс продолжать войну».

«Кстати, я всегда удивлялся тому, что москвичи – одни из наиболее радикально настроенных. Хотя это очень такой космополитичный город с огромным количеством людей, которым вообще пофиг эта война, которые не живут в рамках российских пропагандистских нарративов. Но они радикально настроены, в том числе, я думаю, из-за того, что москвичи чувствуют самые резкие перепады в образе жизни после украинских атак в виде закрытых аэропортов, пробок, отсутствия бензина на заправках и всего остального», – предположил укро-политолог.

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