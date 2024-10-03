Киевский политолог: «Угледар пролюбили – ценой страшной крови и деморализации»

Вадим Москаленко.  
03.10.2024 00:06
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Результатом медийной картинки для путешествия Зеленского в США, что «фортеця» Угледар ещё держится, стали колоссальные потери элитных частей ВСУ, чего можно было избежать.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Результатом медийной картинки для путешествия Зеленского в США, что «фортеця» Угледар ещё держится, стали...

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«Эта ситуация полностью и всецело на командовании. Я не люблю хулить генералов, но в данном случае, как кто-то сказал – «пролюбили Угледар». Это на совести командования полностью и всецело, поскольку угрожающая ситуация возникла не вчера и не позавчера. То, что продавили фланги, было видно. И полностью повторилась авдеевская история.

Другой вопрос – люди. Части 72-й бригады из Белой Церкви – «чёрные запорожцы», 68-й бригады – это одни из наиболее боеспособных частей ВСУ.

А выйти из оперативного окружения, когда там осталась одна грунтовая дорога, и расстояние между клещами полтора километра. Судя по опыту того, что было в Авдеевке – выходят 10 человек, а доходят в лучшем случае 3-5, остальные 200 и 300. Поэтому в Угледаре сегодня трагедия», – сказал Золотарёв.

«Пока можно только гадать, какова была цена этого отступления, но всё можно было сделать куда меньшей кровью. Но важно было показать, что президент в США, Угледар держится и т.д., но какой ценой? Очередной пример того, как политическая необходимость довлела над военной целесообразностью. Деморализующий эффект всего этого может оказаться очень серьёзным», – предупредил украинский эксперт.

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