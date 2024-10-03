Киевский политолог: «Угледар пролюбили – ценой страшной крови и деморализации»

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Результатом медийной картинки для путешествия Зеленского в США, что «фортеця» Угледар ещё держится, стали колоссальные потери элитных частей ВСУ, чего можно было избежать.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта ситуация полностью и всецело на командовании. Я не люблю хулить генералов, но в данном случае, как кто-то сказал – «пролюбили Угледар». Это на совести командования полностью и всецело, поскольку угрожающая ситуация возникла не вчера и не позавчера. То, что продавили фланги, было видно. И полностью повторилась авдеевская история. Другой вопрос – люди. Части 72-й бригады из Белой Церкви – «чёрные запорожцы», 68-й бригады – это одни из наиболее боеспособных частей ВСУ. А выйти из оперативного окружения, когда там осталась одна грунтовая дорога, и расстояние между клещами полтора километра. Судя по опыту того, что было в Авдеевке – выходят 10 человек, а доходят в лучшем случае 3-5, остальные 200 и 300. Поэтому в Угледаре сегодня трагедия», – сказал Золотарёв.

«Пока можно только гадать, какова была цена этого отступления, но всё можно было сделать куда меньшей кровью. Но важно было показать, что президент в США, Угледар держится и т.д., но какой ценой? Очередной пример того, как политическая необходимость довлела над военной целесообразностью. Деморализующий эффект всего этого может оказаться очень серьёзным», – предупредил украинский эксперт.