12.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Киевский политолог указал на странную оппозиционность Мураева

Депутат Верховной Рады и собственник телеканала NewsOne Евгений Мураев выступает за мир, но в то же время поддерживает украинскую армию.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил киевский политолог Сергей Белашко.

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“Евгений Мураев никак не может определиться – ему к умным или к красивым. С одной стороны, он в свое время активно поддерживал украинскую армию, с другой – лил крокодильи слезы по погибшим на Донбассе и рассказывал про мир любой ценой. Но те, кто хотят мира любой ценой, не поддерживают воюющую армию”, – сказал Белашко.

По его словам, “то же самое фарисейство” у Мураева и по вопросу политзаключенных.

“Он замечает Сенцова и Савченко, но ни Мураев ни его телеканал не особо замечают, что на подвалах СБУ сидят сотни людей, в том числе журналисты. То, что они устроили Коцабу на работу, это, конечно, благородно, но ведь кроме Коцабы есть много других людей, которые не столь известны, которых не приглашают в ПАСЕ, о которых не пишут мировые СМИ. Они Мураеву не интересны, потому что на этом нельзя пропиариться. На Сенцове, Савченко, Коцабе – можно. Но как только возникает какая-нибудь угроза, когда за свои взгляды приходится отвечать, Мураев тут же начинает изображать из себя патриота и рассказывать что его не так поняли, вырвали из контекста и прочее”, – отметил эксперт.

Он полагает, что вся деятельность Мураева направлена на рост узнаваемости и популярности в соответствующих социальных группах.

“При этом он прилагает максимум усилий чтобы обезопасить свой бизнес и свою задницу. Все разговоры о том, что Мураев стал жертвой травли ничего не стоят. Сравните его с теми, кто действительно стал жертвой террора и травли. С Царевым, у которого забрали все, вплоть до жилого дома, с Симоненко, которого из сессионного зала выгнали буквально пинками, а дом его сына, который вообще не имел никакого отношения к политике, сожгли. Не будем говорить о Чечетове, Колесникове, Бузине и других, которые просто погибли.

А Мураева даже зеленкой никто не облил, как того же Добкина, при всем скептическом к нему отношении. Тех, кто действительно был неудобен, кошмарили по полной программе. А Мураев нормально себя чувствует, ходит, улыбается. На его телеканал регулярно приглашаются люди, которые требуют запретить его телеканал, что тоже выглядит весьма причудливо. Думаю, у Мураева все будет хорошо. Разве что найдутся какие-нибудь отморозки, «дикие» радикалы, которые действуют вне поля «договорняков» и не понимают всех этих раскладов что Мураев оттягивает голоса у Бойко и если этого не делать, Порошенко может не попасть во второй тур с большой вероятностью”, – отметил политолог.

“Мураев действует по принципу «шаг вперед – два шага назад», – убежден Белашко. – Назвал Сенцова террористом – тут же извинился перед Сенцовым, показал, какой он патриот.

Потом, когда придет время выборов, он может напоминать избирателям свои высказывания в зависимости от конъюнктуры. Если появятся какие-то доказательства того, что Сенцов – террорист, он скажет: «Так я же говорил это». Если появятся доказательства, что его оклеветали, то скажет: «Ну смотрите, я же говорил об этом и даже извинился перед ним специально. Пусть другие извиняются как я это сделал».