Киевский политолог: Украина идет на дно, а Россия не достигла пика своих возможностей

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Украина уже прошла пик своих возможностей в противостоянии с Россией, а РФ в свою очередь на него еще не поднялась.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, помочь Украине Запад уже существенно не сможет, так как лишь начинает осознавать все свои проблемы.

«Они [Россия] прошли 14-й год Украины. Помнишь, как у нас это было? Вот они свой 14-й год прошли. То есть они упали на дно, откатились, прошли дно и теперь их синусоида идет по восходящей. Они начинают это делать. А куда идет наша синусоида? А мы дошли до пика – до пика поставок, силы, отточенности армии, экономики – все, что у нас было, мы дошли до пика. Откуда мы это все берем, это наше? Нет, ни фига, это европейцев», – сказал эксперт.

«А куда пришла Европа после полугода санкций? Она пришла в жопу, я простыми словами скажу. Жопа этой Европе, понимаешь? А весной ее догонит такое социально-политическое потрясение, что мама дорогая! И расколы внутри партии. Нет больше экономики Евросоюза», – заявил Чаплыга.