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Новости Украины

Украинские политики, играясь с историческими и национальными вопросами, раскалывают общество своей страны.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил директор Фонда гражданской дипломатии Антон Найчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине есть большая потребность фундаментализации украинской нации, как единого политического организма. К сожалению, за 30 лет независимости мы так и не пришли к этой цели. Различия в восприятии некоторых страниц истории, в то же время плюрализм культурной самоиндефикации создавали сложности в этом процессе. К примеру, такие темы, как язык и историческое наследие, нередко были политизированы и сознательно политизированы представителями тех или иных сил, что привело к ещё большей разобщённости украинского общества», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что украинское общество не смогло добиться единства, а действия киевского правительства ещё больше его раскалывают.

«Эта фрагментарность украинского общества показывает, что единение украинского народа, к сожалению, на данном этапе не произошло и ещё много проблемных моментов и точек конфронтации существует. Мы видим очень много проблем, которые воспрепятствуют этому единению. Сейчас мы можем говорить, что социальная политика правительства и Офиса президента не до конца оправдала себя, более того создала дополнительные предпосылки для того, чтобы общество в дальнейшем фрагментировалось», – заключил Найчук.