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Из всех возможных вариантов Украина выбрала самый тяжёлый для себя путь – продолжение конфронтации с Россией.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Вадима Карасева заявил его коллега Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лето 2024 года, после прозвучавших заявлений о завершении войны, означали одно – за Украиной вопрос цены. Украина ещё была в состоянии выбрать путь. Как у богатырей, несколько путей: по этому можно коня потерять, по этому голову сложить, по этому ещё какая-то цена. До этого мы выбирали путь. А недавние события я оцениваю так, что мы уже выбрали самый тяжёлый путь. Уже выбрали его. Это будет выражаться в том, что в ближайшее время Украина получит решение НАТО, что членство Украины в Альянсе является неизбежным», – сказал Ермолаев.

«Но что это означает в контексте войны? Ведь вопрос статуса Украины является одним из ключевых с точки зрения хода войны и возможных компромиссов. Решение НАТО можно рассматривать как катализатор дальнейшего военного конфликта. Потому что в России, несомненно, это решение будет принято как ответный вызов к тому, что Украина будет рассчитывать на поддержку НАТО, что война будет завершаться укреплением НАТО на Украине. Ближайшие несколько месяцев будут решающими именно в военном измерении – и на линии фронта, и в тылу», – подытожил политолог.