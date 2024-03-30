Киевский политолог: Украина застряла в иллюзиях 2022-го, будет тяжёлое похмелье

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Украинская пропаганда застряла в иллюзиях 2022 года, когда Запад щедро выделял деньги ВСУ в надежде на успех контрнаступа. Теперь украинцам предстоит пережить тяжёлую ломку погружения в реальность. Об этом говорили участники ток-шоу на канале «Вышка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий – политолог Вадим Карасёв заметил:

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«Россия – самостоятельный субъект, а мы – коалиционный, в коалиции участвуем. Ну, так в России и стратегическая глубина на десятки тысяч километров! А у нас стратегическая глубина – её нет фактически, потому что, если бомбят Ивано-Франковск…».

«Она может сократиться. За счёт границы с Польшей она может сократиться. И Запад глубинным тылом может быть не всегда», – поделился опасениями политический эксперт Андрей Вигиринский.

Он указал на ещё одно грандиозное различие между Россией и Украиной.

«На примере России – общественное мнение программируется? Годами. На тему того, что воюем со Штатами, с НАТО, с Украины угроза. Это они программировали до 2022 года. А теперь – Белгород, Курск, Москва и всё остальное. Они говорят: видите, как, сбылись наши слова, мы вас не обманывали. Теперь, если общественное мнение программируется, смотрим, как у нас. А у нас произошло расхождение в общем виде картинки, которая существовала в 2022 и в первой половине 2023 года – она была едина и для нас, и для наших партнёров. Когда их сладкие речи обещаний совпадали с нашей внутренней повесткой. А теперь мы во внутренней повестке пытаемся найти оправдания, почему речи поменялись. Или почему помощи нет», – отметил эксперт.

По его словам, украинцы продолжают жить хотелками 2022 года.

«Мы аналитику отрицаем, говорят, они неправильно анализируют. То есть у нас, во-первых, уже внешний информационный контур не соответствует внутреннему. А во внутреннем мы продолжаем себя убеждать в том, что было в 2022 году», – заключил Вигиринский.