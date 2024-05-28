Киевский политолог: Украинцы превращаются в русских

Вадим Москаленко.  
28.05.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Запорожье, Общество, Россия, Украина


Донбасс, Крым и Запорожье населены не украинцами, а этнически русскими людьми. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Донбассе население другое. Оно по отношению к России другое, чем в центре или на западе Украины. Там больше российской идентичности, население ближе к России. И в Херсоне с Запорожьем. А на Донбассе за десять лет создали новый этнос, субнациональный. Это уже русские люди. Не русскоязычные украинцы, а русские люди», – сказал Карасев.

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Донбасс, Крым и Запорожье населены не украинцами, а этнически русскими людьми. Об этом в интервью...


«И в Херсоне сс Запорожьем ещё очень много их остаётся. Люди не хотели покидать свои дома, и вынуждены адаптироваться к этим администрациям. Крым тоже», – добавил он.

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