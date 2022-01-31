Киевский политолог: Украину загоняют в «Минск»

Новости Украины

После того, как Россия выдвинула свои требования к США по безопасности в Европе, активизировалась работа в нормандском формате, а в Киев стали активно ездить и звонить американские чиновники высшего уровня.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как в декабре от Кремля последовал документ в адрес США и НАТО, изменилась атмосфера в самом широком круге вопросов, которые заботят людей в Европе, включая и украинскую тему… Появилась ясная позиция не только у европейцев, Парижа и Берлина, у них и раньше были высказывания, но мы знаем, что особого влияния немцы и французы на нашего президента не имеют, а американцы имеют. И, видимо, после женевской встречи Путина и Байдена, по словам Лаврова, на этой встрече Байден пообещал Путину оказать давление на Киев с тем, чтобы Киев приступил к выполнению минского комплекса мер», – сказал эксперт.

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«Видимо, это давление, которое оказывается уже не только звонками президента, – он тоже за последние месяцы два или три раза, Байден разговаривал с Зеленским, уже после того, как был разговор Байдена и Путина, уже были и Виктория Нуланд, и Блинкен, и приезжал начальник ЦРУ Бернст – целый ряд высокого уровня американцев, которые общались с президентом Украины. Судя по тому, как президент Украины жалуется, что на него оказывают давление, ясно, что это не придуманное. Каких-то стопроцентных утечек или опубликованных переговоров нет, но тем не менее, по поведению Зеленского, можно судить о том, что какое-то давление на него оказывают, он недоволен и более того, он рассматривает кампанию, которую запустили американские СМИ и она была поддержана на самом высоком уровне в США, кампанию о том, что Путин нападет – Зеленский связывает эту кампанию, которую он критикует, с тем, что его хотят таким образом вынудить пойти на какие-то уступки. В частности, речь заводили о том, что и Ермак взял на этих переговорах с Козаком две недели на то, чтобы как-то порешать вопрос о контактах с республиками ДНР и ЛНР», – заявил Погребинский.