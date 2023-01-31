Киевский политолог успокаивает: «Запад истощает Россию Украиной»

Вадим Москаленко.  
31.01.2023 18:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Все поставки Киеву натовского вооружения происходят исключительно в режиме ответа Запада на успехи или неудачи России на Украине ради поддержания паритета сил и средств «в развязанной бойне».

Об этом в эфире интернет-канала «Аpasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все поставки Киеву натовского вооружения происходят исключительно в режиме ответа Запада на успехи или...

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«Западные партнёры парируют удары России. Тактика огневого вала, которой Россия пыталась весной-летом захватить украинский Донбасс, и сейчас если вспомним расход снарядов 20 к 1, была парирована поставками «Хаймарсов», «три топора» M777 и всё остальное.

Новая российская тактика атаки малыми группами, использованием ЧВК, удары по украинской энергетической инфраструктуре, сегодня парируется поставками бронетехники и систем ПВО.

Но к этапу, когда Украине позволят работать против России, поставят авиацию, дальнобойные ракеты, мы только-только подходим. Пока что доминирующая партия не разрушения России, а обороны Украины… А может называть её по-другому? Партия поджаривания России на медленном огне? Чтобы Россия не выскочила из котелка. Возможно, и так.

Пока что эта партия доминирует, и они парируют удары России, они не позволяют России достигнуть каких-то успехов в Украине, которые могут вызвать воодушевление внутри России и новую фазу эскалации», – рассуждал политолог.

«Что касается самолётов и танков, если Россия будет проводить новые волны мобилизации и начнёт большое масштабное наступление на Украину и достигнет хотя бы локальных успехов, тогда Украина до конца этого года получит и современную западную авиацию, и очень серьёзные в сотнях и сотнях единиц поставки тяжёлых танков. Запад не позволит России парировать, Запад сегодня истощает Россию в Украине», – уверен Бортник.

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