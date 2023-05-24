Киевский политолог: В Белгороде Украина изнасиловала собаку на площади

Украинская атака на Белгородскую область создала много шума, привлекала внимание, но не дала практических результатов.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это пока что вылазка, диверсионная вылазка. Обычно для этого не надо перебрасывать войска с других направлений, условно говоря, с Дальнего Востока, Урала или еще откуда-то. Поэтому, я думаю, что сейчас слишком много уделяется внимания именно этому действию. Да, диванная армия может поаплодировать, сказать: «Вот, мы бьем врага на их территории». Какой временной порядок будет этого – это уже другой вопрос. Какой результат будет этого – это другой вопрос», – сказал эксперт.

«Зато в средствах массовой информации есть, о чем поговорить. Когда-то один мой очень близкий приятель, когда мы вели одну из избирательных кампаний, в ходе обсуждения зашел разговор: «А давайте проведем такое-то действие. Все будут говорить, все будут шуметь».

Он говорит: «Знаете, с таким же результатом можно изнасиловать собаку на площади. Она будет орать, привлекать внимание, а результат?». Вот, то, что мы сейчас наблюдаем в Белгороде, это изнасилование собаки на площади», – заявил Бондаренко.