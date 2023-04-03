Киевский политолог: «В Донбассе для нас все очень плохо. Контрнаступления не будет»

Анатолий Лапин.  
03.04.2023 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Пропаганда, Россия, Украина


Никакого контрнаступления ВСУ не будет, на фронте все складывается очень плохо, поэтому киевский режим вбросил в общество целый букет разных скандальных тем, чтобы отвлечь его внимание от проблем.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакого контрнаступления ВСУ не будет, на фронте все складывается очень плохо, поэтому киевский режим...

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«Если отбросить всю эту болтовню, на самом деле, это технология отвлечения людей и переориентации информационного пространства на те вещи, которые людей не должны волновать, отвлекая от вещей, которые людей волнуют. Вы посмотрите – тема контрнаступления практически ушла из информационного пространства. Обещали, что оно должно почти сейчас начаться и так далее. Его мастерски из информпространства убрали», – сказал эксперт.

«Точно так же практически убрали тему происходящих событий на Донбассе – и Бахмут, Авдеевка всплывают иногда в новостях, но в основном нас пичкают другими веселыми историями: Лавра, лекарства по рецептам, теперь Данилов с переименованием Крыма и так далее. Когда я вижу такой плотный информационный поток всякой дичи, значит, где-то все очень плохо и надо от этого отвлечь наше внимание.

Из чего я делаю вывод, что, к сожалению, никакого контрнаступления не готовится, к сожалению, на Донбассе не все так радужно, как пытаются нам описать и нарисовать. Но, чтобы люди в эту сторону не смотрели, они должны обсуждать Данилова с его планом деоккупации Крыма, переименованием Севастополя и так далее», – заявил Корнейчук.

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