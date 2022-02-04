Украинский политолог: В Киеве Эрдоган сделал заявку на усиление регионального лидерства

04.02.2022  11:30 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Турция, Украина, Экономика
Новости Украины

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину в основном был посвящен экономическим вопросам.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Кость Бондаренко

«Главным итогом визита Эрдогана стало подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Кроме того, имело место лоббирования оборонного проекта, имеющего большое значение для военно-промышленного комплекса», – отметил эксперт.

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Визит президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину в основном был посвящен экономическим вопросам. Об...


Он обратил внимание, что производителем беспилотников «Байрактар» является зять Эрдогана, так что эта тема не чужда личным интересам турецкого президента.

«В отличие от предыдущих визитов политиков, которые недавно приезжали в Украину, имела место больше экономическая составляющая. Кроме того, учитывая то, что Эрдоган сейчас пытается выступить в роли посредника в урегулировании конфликта между Украиной и Россией, его нынешний визит стал и заявкой на усиление регионального лидерства Турции», – сказал политолог.

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