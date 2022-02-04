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Новости Украины

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину в основном был посвящен экономическим вопросам.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Кость Бондаренко «Главным итогом визита Эрдогана стало подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Кроме того, имело место лоббирования оборонного проекта, имеющего большое значение для военно-промышленного комплекса», – отметил эксперт.

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Он обратил внимание, что производителем беспилотников «Байрактар» является зять Эрдогана, так что эта тема не чужда личным интересам турецкого президента.

«В отличие от предыдущих визитов политиков, которые недавно приезжали в Украину, имела место больше экономическая составляющая. Кроме того, учитывая то, что Эрдоган сейчас пытается выступить в роли посредника в урегулировании конфликта между Украиной и Россией, его нынешний визит стал и заявкой на усиление регионального лидерства Турции», – сказал политолог.