Киевский политолог: В Угледаре повторились ошибки Авдеевки и Дебальцево
Тактический кризис вокруг падения Угледара, «на котором всё держалось», может превратиться в оперативный.
Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Последнюю неделю руководство этим участком фронта и 72-й бригады делало всё, чтобы вытянуть остатки частей из Угледара. Уже речь о какой-то обороне не шла, и больше были арьергардные бои. Не хватило сил на удары на флангах.
Изначально 2-3 недели назад ВСУ планировали перейти в контратаку на флангах, но как в ситуации с Авдеевкой (очень похожая ситуация) не хватило… нет резервов. Хотя бы для того, чтобы сломать одну клещу. И поэтому всю неделю приходилось вытаскивать части.
Очевидно, что Угледар пал, основная его часть, но как удалось выйти, с какими потерями, покажет будущее. Всё-таки пока что я не наблюдаю каких-то больших колонн пленных, это не Мариуполь. Больше похоже на Дебальцево, когда через поля. Дороги перерезать удалось, но через поля основная боеспособная часть армии вышла», – уверен Бортник.
Однако он подчеркнул, что основная проблема в другом.
«Угледар – это доминирующая высота, его падение означает, что фронт может схлопнуться аж до Курахово. А там поля, а Угледар – возвышенность. С одной стороны, может схлопнуться на север до Курахово. Думаю, в ближайшие дни начнутся бои за Богоявленку и другие пункты на данном направлении.
И самое худшая ситуация – западнее. Падение Угледара позволяет подразделениям российской армии развивать наступление на Большую Новосёловку и дальше на юг в направлении Запорожья.
Поля, поля, отсутствие долговременных подготовленных линий укреплений. Всё держалось на Угледаре, он был хорошо укреплён. Этот тактический кризис вокруг Угледара может превратиться в оперативный, и сама ситуация вокруг Угледара показала, что резервов не хватает», – тревожился политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.