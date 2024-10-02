Киевский политолог: В Угледаре повторились ошибки Авдеевки и Дебальцево

Вадим Москаленко.  
02.10.2024 22:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Тактический кризис вокруг падения Угледара, «на котором всё держалось», может превратиться в оперативный.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тактический кризис вокруг падения Угледара, «на котором всё держалось», может превратиться в оперативный. Об...

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«Последнюю неделю руководство этим участком фронта и 72-й бригады делало всё, чтобы вытянуть остатки частей из Угледара. Уже речь о какой-то обороне не шла, и больше были арьергардные бои. Не хватило сил на удары на флангах.

Изначально 2-3 недели назад ВСУ планировали перейти в контратаку на флангах, но как в ситуации с Авдеевкой (очень похожая ситуация) не хватило… нет резервов. Хотя бы для того, чтобы сломать одну клещу. И поэтому всю неделю приходилось вытаскивать части.

Очевидно, что Угледар пал, основная его часть, но как удалось выйти, с какими потерями, покажет будущее. Всё-таки пока что я не наблюдаю каких-то больших колонн пленных, это не Мариуполь. Больше похоже на Дебальцево, когда через поля. Дороги перерезать удалось, но через поля основная боеспособная часть армии вышла», – уверен Бортник.

Однако он подчеркнул, что основная проблема в другом.

«Угледар – это доминирующая высота, его падение означает, что фронт может схлопнуться аж до Курахово. А там поля, а Угледар – возвышенность. С одной стороны, может схлопнуться на север до Курахово. Думаю, в ближайшие дни начнутся бои за Богоявленку и другие пункты на данном направлении.

И самое худшая ситуация – западнее. Падение Угледара позволяет подразделениям российской армии развивать наступление на Большую Новосёловку и дальше на юг в направлении Запорожья.

Поля, поля, отсутствие долговременных подготовленных линий укреплений. Всё держалось на Угледаре, он был хорошо укреплён. Этот тактический кризис вокруг Угледара может превратиться в оперативный, и сама ситуация вокруг Угледара показала, что резервов не хватает», – тревожился политолог.

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