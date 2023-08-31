Киевский политолог: Вашингтон планирует «обнуление памяти» украинцев

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Киевское и американское руководство заинтересованы в проведении на Украине президентских выборов, чтобы дать возможность нынешнему режиму избежать ответственности.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать слухи о том, что Вашингтон может принудить Владимира Зеленского к проведению президентских выборов уже в 2024 году.

«Я думаю, посыл здесь заключается в том, что после заморозки войны, к которой нас принудят наши западные партнёры, нужно будет провести выборы. И с помощью этих выборов, по сути, замести следы всего, что происходило до 2024 февраля и после. Зеленский и вся его команда просто исчезнут от власти и из СМИ, уйдут из информационного пространства. При этом скажут: «Смотрите, мы же страну не сдали, кто придут после нас отвоюют все территории, мы передаём им этот вымпел победы», – сказал Корнейчук.

Политолог подчеркнул, что таким образом американский президент Джо Байден и приближённые к нему коррупционеры попытаются замести следы.

«И эти выборы выгодны и США. Потому что Байдену тоже нужно сменить на Украине власть, чтобы замести следы всех договорников, которые были между Вашингтоном и Киевом. Эти выборы – это большое обнуление памяти. Надо просто обнулить, все зрады, всё, что происходило», – подытожил политолог.