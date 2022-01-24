Киевский политолог: Запад приговорил Украину к закланию ради ужесточения антироссийских санкций

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Запад не готов воевать за Украину в случае реального конфликта Киева с Москвой, о чем открыто заявляется в медиа, однако может использовать этот конфликт для введения более жестких санкций против России.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Наша патриотическая общественность, бьющая в барабаны, когда я три года назад говорил, что для наших европейских партнеров цены выше ценностей, обвиняла меня в том, что я следую кремлевским нарративам – они же рассказывают, что весь мир с нами. Ну, теперь мы видим, насколько «с нами». Да, помогают, спасибо, но та военная помощь, которую получила Украина, кардинально не меняет ситуацию. А если вы почитаете последние статьи Foreign Affairs, это такой вестник американского глубинного государства, который дает картинку внешней политики, то там все очень четко – за Украину уж точно воевать не будут», – отметил он.

«Но Украину используют как повод, возможно, для того, чтобы попытаться куда более жесткими санкциями дожать Россию, консолидировать Запад в противостоянии с Россией и так далее. То есть, согласитесь, незавидная участь. Ну и, как всегда, поле боя достается мародерам», – заключить эксперт.