Киевский политолог: Запад приговорил Украину к закланию ради ужесточения антироссийских санкций

24.01.2022  20:16 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Запад не готов воевать за Украину в случае реального конфликта Киева с Москвой, о чем открыто заявляется в медиа, однако может использовать этот конфликт для введения более жестких санкций против России.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не готов воевать за Украину в случае реального конфликта Киева с Москвой, о...

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«Наша патриотическая общественность, бьющая в барабаны, когда я три года назад говорил, что для наших европейских партнеров цены выше ценностей, обвиняла меня в том, что я следую кремлевским нарративам – они же рассказывают, что весь мир с нами.

Ну, теперь мы видим, насколько «с нами». Да, помогают, спасибо, но та военная помощь, которую получила Украина, кардинально не меняет ситуацию. А если вы почитаете последние статьи Foreign Affairs, это такой вестник американского глубинного государства, который дает картинку внешней политики, то там все очень четко – за Украину уж точно воевать не будут», – отметил он.

«Но Украину используют как повод, возможно, для того, чтобы попытаться куда более жесткими санкциями дожать Россию, консолидировать Запад в противостоянии с Россией и так далее. То есть, согласитесь, незавидная участь. Ну и, как всегда, поле боя достается мародерам», – заключить эксперт.

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