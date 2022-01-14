Киевский политолог: Зеленский лишь сделал вид, что заботится об украинском производителе

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, устанавливающий требования локализации товаров, закупаемых по государственным заказам.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В первый год действия закона предусматривается требование локализации на уровне 10% с последующим ежегодным увеличением на 5%. Рост требования локализации остановится в 2028 году на отметке 40%.

Степень локализации производства определяется самостоятельно производителем товара, являющегося предметом закупки, и подтверждается уполномоченным органом.

Кабинет министров теперь должен разработать нормативную базу для применения требования по локализации во время госзакупок.

В комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» политолог Владимир Воля отметил, что на самом деле закон носит компромиссный характер и по большому счету порог локализации должен быть больше чтобы такой закон реально работал.

«Это результат компромисса с Евросоюзом. На самом деле отказаться от самой идеи локализации власть не могла. С точки зрения пиара закон выглядит очень выгодно, подчёркивает заботу о местном производителе. Логично, чтобы свои покупали у своих. Тем более что украинская власть должна обеспечивать заказами работу украинских производителей. Вот именно от самой идеи отказаться не могли», – отметил эксперт.

«В то же время, власть не могла отказаться от намерений более тесной интеграции с европейскими производителями, экономической интеграции с Европейским союзом. В итоге пошли на такой вот компромиссный вариант, который, по большому счёту, свёл идею локализации к минимуму, но она как бы реализована, это можно показывать, как пример того, как власти заботятся об отечественном производителе», – сказал Воля.