Киевский политолог: Зеленский лишь сделал вид, что заботится об украинском производителе

14.01.2022  16:18 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, ЕС, Политика, Украина, Экономика
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, устанавливающий требования локализации товаров, закупаемых по государственным заказам.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, устанавливающий требования локализации товаров, закупаемых по...

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В первый год действия закона предусматривается требование локализации на уровне 10% с последующим ежегодным увеличением на 5%. Рост требования локализации остановится в 2028 году на отметке 40%.

Степень локализации производства определяется самостоятельно производителем товара, являющегося предметом закупки, и подтверждается уполномоченным органом.

Кабинет министров теперь должен разработать нормативную базу для применения требования по локализации во время госзакупок.

В комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» политолог Владимир Воля отметил, что на самом деле закон носит компромиссный характер и по большому счету порог локализации должен быть больше чтобы такой закон реально работал.

«Это результат компромисса с Евросоюзом. На самом деле отказаться от самой идеи локализации власть не могла. С точки зрения пиара закон выглядит очень выгодно, подчёркивает заботу о местном производителе. Логично, чтобы свои покупали у своих. Тем более что украинская власть должна обеспечивать заказами работу украинских производителей. Вот именно от самой идеи отказаться не могли», – отметил эксперт.

«В то же время, власть не могла отказаться от намерений более тесной интеграции с европейскими производителями, экономической интеграции с Европейским союзом. В итоге пошли на такой вот компромиссный вариант, который, по большому счёту, свёл идею локализации к минимуму, но она как бы реализована, это можно показывать, как пример того, как власти заботятся об отечественном производителе», – сказал Воля.

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