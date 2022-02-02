Киевский политолог: Зеленский потерял контроль над парламентом

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не может собрать большинство голосов в поддержку своих инициатив в Верховной раде. Именно поэтому в парламенте сразу после новогодних каникул снова был объявлен перерыв в работе.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают, что у власти сегодня есть существенная проблема со сбором голосов в парламенте. Первые дни заседаний парламента показали, что многие законопроекты, даже рядовые, были провалены в Верховной раде – банально нет голосов. Часть депутатов не вернулась с каникул – до сих пор отдыхают, более того, говорят, что вернутся после российской агрессии. Условно говоря, вернутся после пикового периода где-то в марте, не раньше. Часть депутатов действительно больны», – сказал эксперт.

«Формирование межфракционного объединения «Разумная политика» Разумкова привело к тому, что у монобольшинства даже номинально нет голосов. Формально они есть, номинально нет. Сателлитные группы «Доверие» и «За будущее» сегодня тоже начали вести себя более своенравно, требуют большего, нежели всегда и как итог – в Верховной раде нет голосов… Главная причина, что парламент сегодня закрывается – это то, что в нем сегодня нет стабильного большинства, а власть не хочет показывать свою слабость в данный момент, показывать, что нет голосов в момент кризиса политического», – заявил Бортник.