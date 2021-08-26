Киевский политолог жалеет, что в 2014-м не разбомбили Верховный совет Крыма

Новости Украины

Во время событий Крымской весны ВСУ нужно было нанести удар по Крымскому парламенту, чтобы Украина могла отделаться только потерей Севастополя.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убеждён в том, что если бы разнесли здание Верховного совета Крыма с засевшими там «зелёными человечками», возможно, на этом бы всё закончилось. Максимум – потеряли бы Севастополь в итоге», – считает эксперт.

«Но очень простой вопрос. У нас было четыре воздушно-десантные бригады, это войска постоянной готовности, почему не заняли перешейки? Крымские перешейки – это ключ к Крыму, это все знают, кто изучал историю. Не было сделано. А пенять, что у нас армии не было…» – заявил Золотарёв.