Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
26.08.2021 08:57 (Мск),

Киев, Вадим Москаленко

 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Киевский политолог жалеет, что в 2014-м не разбомбили Верховный совет Крыма

Новости УкраиныВо время событий Крымской весны ВСУ нужно было нанести удар по Крымскому парламенту, чтобы...

Во время событий Крымской весны ВСУ нужно было нанести удар по Крымскому парламенту, чтобы Украина могла отделаться только потерей Севастополя.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я убеждён в том, что если бы разнесли здание Верховного совета Крыма с засевшими там «зелёными человечками», возможно, на этом бы всё закончилось. Максимум – потеряли бы Севастополь в итоге», – считает эксперт.

«Но очень простой вопрос. У нас было четыре воздушно-десантные бригады, это войска постоянной готовности, почему не заняли перешейки? Крымские перешейки – это ключ к Крыму, это все знают, кто изучал историю. Не было сделано. А пенять, что у нас армии не было…» – заявил Золотарёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть